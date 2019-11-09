مفاجأة للسيدات .. أسهل طريقة لصناعة كيك الميكرويف المغذية

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل كيك بالمانجو بالميكرويف ،الذي يعتبر بمثابة مفاجئة للسيدات ،فأعداد كيك بالمانجو بالميكرويف لا يأخذ من وقتك الكثير ،بأسرع وقت وأقل مجهود .
مقادير كيك بالمانجو بالميكرويف
100 جرام شوفان
مانجو مقطعة مربعات صغيرة
2 موز مهروس
2 بياض بيض
حليب
للتزيين
مانجو شرائح
طريقة تحضير كيك بالمانجو بالميكرويف
* يجهز قالب، ويدهن بالزيت
* تخلط جميع المكونات، ثم يضاف الحليب تدريجيا حتى الوصول للقوام المطلوب
* يصب المزيج في القالب، وتسوى في الميكروويف لمدة 5 دقائق، على حرارة عالية
* تترك لتبرد تماما
* تزين بشرائح المانجو، وتقدم
مقادير كيك بالمانجو بالميكرويف
100 جرام شوفان
مانجو مقطعة مربعات صغيرة
2 موز مهروس
2 بياض بيض
حليب
للتزيين
مانجو شرائح
طريقة تحضير كيك بالمانجو بالميكرويف
* يجهز قالب، ويدهن بالزيت
* تخلط جميع المكونات، ثم يضاف الحليب تدريجيا حتى الوصول للقوام المطلوب
* يصب المزيج في القالب، وتسوى في الميكروويف لمدة 5 دقائق، على حرارة عالية
* تترك لتبرد تماما
* تزين بشرائح المانجو، وتقدم