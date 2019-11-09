AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة للسيدات .. أسهل طريقة لصناعة كيك الميكرويف المغذية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
كبك الميكرويف
كبك الميكرويف
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نرمين هنو طريقة عمل كيك بالمانجو بالميكرويف ،الذي يعتبر بمثابة مفاجئة للسيدات ،فأعداد كيك بالمانجو بالميكرويف لا يأخذ من وقتك الكثير ،بأسرع وقت وأقل مجهود .

مقادير كيك بالمانجو بالميكرويف

100 جرام شوفان
مانجو مقطعة مربعات صغيرة
2 موز مهروس
2 بياض بيض
حليب
للتزيين
مانجو شرائح


طريقة تحضير كيك بالمانجو بالميكرويف


* يجهز قالب، ويدهن بالزيت

* تخلط جميع المكونات، ثم يضاف الحليب تدريجيا حتى الوصول للقوام المطلوب

* يصب المزيج في القالب، وتسوى في الميكروويف لمدة 5 دقائق، على حرارة عالية

* تترك لتبرد تماما

* تزين بشرائح المانجو، وتقدم
AdvertisementS

ترشيحاتنا

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

تعليق كوميدي من هالة صدقي بعد سرقة فيلا والدتها للمرة الثامنة.. شاهد

أداء سيئ.. هاني حتحوت ينتقد لاعبي منتخب الأوليمبي ويشيد بالافتتاح.. فيديو

البعثة نسيته في الفندق.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل عودة منتخب كرة السرعة بدون كأس العالم.. فيديو

علقة موت.. واعدت شابا من حساب مزيف وتفاجأت بأنه أخيها

AdvertisementS

محمود البزاوي يعتذر للمصريين بسبب واقعة الطالبة شهد

رد فعل أحمد مرتضى منصور على احتفال نجمي الأهلي والزمالك بهدف المنتخب

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا

لم اغادر الجنازة.. وفاء عامر: هذا ما وجدته على قبر أحمد زكى

أثارت صدمة للعالم.. امرأة تخنق طفلتها بالجلوس والمشي فوق وجهها

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

انتهاء أزمة عبد الرازق حمد الله ومغادرته مطار الرياض.. تفاصيل

قبل وفاته بـ 15 يوما.. هيثم أحمد زكي تحدث عن الموت بهذه الكلمات

رفض قبول تظلمات بطاقات التموين في هذا الموعد

شجار بالأيدي.. هاني حتحوت يكشف تفاصيل خناقة بين نجوم كبار بالزمالك.. فيديو

الموسيقار يحيى الموجي يكشف سبب ضربه لـ عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصمهم من الـ11 مليار.. شاهد لبناني يرفض دفع الحساب ويوجه رسالة حادة للسنيورة

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

ردة فعل الملك سعود بعد وضع أمريكا تمثالا للنبي محمد أعلى المحكمة الدستورية العليا