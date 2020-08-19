١٢ظهرا.... فى موسمها طريقة عمل موس كيك بالمانجو.. فيديو

تقدم الشيف زينب مصطفى خطوات عمل موس الكيك بالمانجو بجليز المرور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير موس كيك بالمانجو بجليز المروار

كيك فانيليا

3 كوب مربى مشمش

صوص المانجو

1 كوب مانجو مجمدة مفرومة

3 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا

خليط الموس

300 جرام جبنة كريمي

6 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ثلاثة أرباع كوب مانجو صوص

1 كوب كريمة حلويات

8 جرام جيلاتين

2 ملعقة كبيرة ماء خليط الجليز

300 جرام شوكولاتة بيضاء

200 جرام لبن مكثف محلى

20 جرام جيلاتين

120 مل ماء لإذابة الجيلاتين

300 جرام سكر

300 جرام عسل جلوكوز

150 مل ماء لإذابة السكرلون

طعام أبيض

لون طعام أسود

لون جل برتقالي

التزيين

ورق دهب

سبرنكلز أبيض

لون طعام أزرق

لون طعام تركواز

لون طعام موف

ورد أبيض

طريقة تحضير موس كيك بالمانجو بجليز المروار

لصوص المانجو

* يخلط المانجو والسكر على النار ويترك حتى يغلى ويصبح قوامه كريمي

لخليط الجليز

* على النار يخلط ماء وسكر عسل كلوكوز ويترك على النار حتى الغليان

* في بولة يخلط شيكولاتة بيضاء ولبن محلى مكثف ثم يضاف خليط سكر وعسل الجلوكوز وتضرب جيدا ثم يضاف لون طعام أبيض

* ثم يضاف الجيلاتين المذاب في ماء ثم يضاف الزيت ويضرب مرة أخرى

* ثم يصفى

* يقسم الجليز 5 بولات، بولة يضاف له لون طعام تركواز وأخرى لون طعام برتقالي وأخرى لون طعام أسود وأخرى وأخرى لون طعام أزرق وأخرى لون طعام أبيض

لعمل الموس

* في العجان يخلط جبنة كريمي وسكر بودرة وفانيليا ثم تضاف كريمة وجيلاتين

* وتضرب جيدا حتى يمتزج القوام

* ثم يضاف صوص المانجو

لعمل الكيكة

* تدهن الصينية بالموس ثم توضع كيكة فانيليا ثم تضاف طبقة مربى ثم تضاف طبقة موس ثم طبقة أخرى كيكة ثم طبقة مربى ثم طبقة موس

* ثم تدخل الفريزير لمدة 24 ساعة

للتزيين

* يوضع لون طعام برتقالي على الكيكة ثم يضاف لون طعام أسود ثم يضاف البرتقالي مرة أخرى ولون طعام أبيض حسب الرغبة ثم يزين بورد أبيض وورق دهب وسبرنكلز

* وتقدم بالهنا