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مرأة

١٢ظهرا.... فى موسمها طريقة عمل موس كيك بالمانجو.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:02 م
موس كيك بالمانجو
موس كيك بالمانجو
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى خطوات عمل موس الكيك بالمانجو بجليز المرور بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير موس كيك بالمانجو بجليز المروار

كيك فانيليا
3 كوب مربى مشمش
صوص المانجو
1 كوب مانجو  مجمدة مفرومة
3 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا

خليط الموس
300 جرام جبنة كريمي
6 ملعقة كبيرة سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ثلاثة أرباع كوب مانجو صوص
1 كوب كريمة حلويات
8 جرام جيلاتين
2 ملعقة كبيرة ماء خليط الجليز
300 جرام شوكولاتة بيضاء
200 جرام لبن مكثف محلى
20 جرام جيلاتين
120 مل ماء  لإذابة الجيلاتين
300 جرام سكر
300 جرام عسل جلوكوز
150 مل ماء  لإذابة السكرلون
طعام أبيض
لون طعام أسود
لون جل برتقالي

التزيين
ورق دهب
سبرنكلز أبيض
لون طعام أزرق
لون طعام تركواز
لون طعام موف
ورد أبيض

طريقة تحضير موس كيك بالمانجو بجليز المروار
لصوص المانجو

* يخلط المانجو والسكر على النار ويترك حتى يغلى ويصبح قوامه كريمي

لخليط الجليز

* على النار يخلط ماء وسكر عسل كلوكوز ويترك على النار حتى الغليان

* في بولة يخلط شيكولاتة بيضاء ولبن محلى مكثف ثم يضاف خليط سكر وعسل الجلوكوز وتضرب جيدا ثم يضاف لون طعام أبيض

* ثم يضاف الجيلاتين المذاب في ماء ثم يضاف الزيت ويضرب مرة أخرى

* ثم يصفى

* يقسم الجليز 5 بولات، بولة يضاف له لون طعام تركواز وأخرى لون طعام برتقالي وأخرى لون طعام أسود وأخرى وأخرى لون طعام أزرق وأخرى لون طعام أبيض

لعمل الموس

* في العجان يخلط جبنة كريمي وسكر بودرة وفانيليا ثم تضاف كريمة وجيلاتين

* وتضرب جيدا حتى يمتزج القوام

* ثم يضاف صوص المانجو

لعمل الكيكة

* تدهن الصينية بالموس ثم توضع كيكة فانيليا ثم تضاف طبقة مربى ثم تضاف طبقة موس ثم طبقة أخرى كيكة ثم طبقة مربى ثم طبقة موس

* ثم تدخل الفريزير لمدة 24 ساعة

للتزيين

* يوضع لون طعام برتقالي على الكيكة ثم يضاف لون طعام أسود ثم يضاف البرتقالي مرة أخرى ولون طعام أبيض حسب الرغبة ثم يزين بورد أبيض وورق دهب وسبرنكلز

* وتقدم بالهنا

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