طريقة عمل كيك الخوخ.. خطوة بخطوة

تعد كيك الخوخ من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تقديمها للأطفال كوجبة صحية تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وإليكم طريقة عمل كيك الخوخ...
مقادير كيك الخوخ
500 جرام خوخ معلب شرائح
5 ملعقة كبيرة مربى مشمش
2 بيضة
فانيليا
6 ملعقة كبيرة سكر
4 ملعقة كبيرة زيت
7 ملعقة كبيرة لبن
9 ملعقة كبيرة دقيق
7 جرام بيكنج بودر
اقرأ ايضًا | بدون تكاليف.. طريقة عمل بان كيك
طريقة تحضير كيك الخوخ
* يخفق بيض وفانيليا وسكر ولبن وزيت بمضرب كهربائي ثم يضاف دقيق وبيكينج باودر ومربى مع استمرار الخفق
* في صينية توضع رشة سكر وشرائح خوخ ثم يضاف خليط الكيك
* وتدخل الفرن لمدة 20 دقيقة
* تقدم وتزين بمربى مشمش