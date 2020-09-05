طريقة عمل كيك الموز.. خطوة بخطوة

تعد الكيكة من الوجبات السهلة، وتحتوي على العديد من المكونات المفيدة التى يمكن تقديمها للأطفال مع الفاكهة الصحية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة الموز.





مقادير كيكة الموز:





2 كوب دقيق

4 موزة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر

كوب لبن

نصف كوب زيت

رشة ملح

3 بيضات









طريقة تحضير كيكة الموز:





* يسخن الفرن على درجة حرارة 180





* تجهز صينية بالزبدة والسكر





* تسخن على النار حتى يذوب السكر، ثم ترص شرائح الموز وتترك جانبا





* تخلط المكونات الجافة معا





* تخلط المكونات السائلة مع الموز





* تضاف المكونات الجافة على المكونات السائلة





* توضع في صينية الفرن





* تخبز في الفرن حوالي 40-45 دقيقة



