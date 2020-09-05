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طريقة عمل كيك الموز.. خطوة بخطوة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:05 م
طريقة عمل كيك الموز
طريقة عمل كيك الموز
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نهى هجرس
تعد الكيكة من الوجبات السهلة، وتحتوي على العديد من المكونات المفيدة التى يمكن تقديمها للأطفال مع الفاكهة الصحية، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة الموز.

مقادير كيكة الموز:

2 كوب دقيق 
4 موزة 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة فانيليا 
كوب سكر 
كوب لبن 
نصف كوب زيت 
رشة ملح 
3 بيضات 


طريقة تحضير كيكة الموز:

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* تجهز صينية بالزبدة والسكر

* تسخن على النار حتى يذوب السكر، ثم ترص شرائح الموز وتترك جانبا

* تخلط المكونات الجافة معا

* تخلط المكونات السائلة مع الموز

* تضاف المكونات الجافة على المكونات السائلة

* توضع في صينية الفرن

* تخبز في الفرن حوالي 40-45 دقيقة

* تترك لتبرد تماما
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