طريقة عمل خليط البان كيك.. 4 وصفات مختلفة

2 ملاعق كبيرة سكر أبيض

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 بيضة مخفوقة

1 كوب حليب

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

- طريقة تحضير خليط البان كيك الجاهز

الخطوة 1

في وعاء كبير ، اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح.

اصنع حفرة في الوسط ، واسكب الحليب والبيض والزيت، وامزج المكونات حتى تصبح ناعمة.

الخطوة 2

سخني مقلاة أو مقلاة مدهونة قليلًا بالزيت على نار متوسطة عالية، صب الخليط أو اغرفه على صينية الخبز ، باستخدام ربع كوب تقريبًا لكل فطيرة.

- خليط البان كيك فرشلي

يسكب 1/3 كوب من الخليط ويطهى حتى تظهر الفقاعات على سطح الفطائر (حوالي 3-4 دقائق)، اقلبه واتركه حتى يصبح الجانب السفلي ذهبيًا فاتحًا (دقيقة إلى دقيقتين أخرى).

يسكب 1/3 كوب من الخليط ويطهى حتى تظهر الفقاعات على سطح الفطائر (حوالي 3-4 دقائق)، اقلبه واتركه حتى يصبح الجانب السفلي ذهبيًا فاتحًا (دقيقة إلى دقيقتين أخرى).

يمزج 1 كوب من مزيج البان كيك مع البيض والحليب والزبدة أو الزيت.

يمزج 1 كوب من مزيج البان كيك مع البيض والحليب والزبدة أو الزيت.

يسخن ويدهن مقلاة أو صينية على نار متوسطة إلى عالية.

يسخن ويدهن مقلاة أو صينية على نار متوسطة إلى عالية.

- خليط البان كيك بدون بيض





مكونات البان كيك بدون بيض





1 وربع كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة سكر

1⁄4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب خالي الدسم أو 1٪

2 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 ملاعق كبيرة ماء





طريقة تحضير البان كيك بدون بيض





اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والسكر والملح في وعاء متوسط.

يُمزج الحليب والزيت والماء. أضف إلى المكونات الجافة.

يقلب فقط حتى يتبلل.

قم برش مقلاة كبيرة أو صينية برذاذ طهي غير لاصق أو امسحها برفق بالزيت، تسخين مقلاة أو صينية على نار متوسطة عالية (350 درجة في مقلاة كهربائية)، لكل فطيرة ، اسكب حوالي ربع كوب من الخليط على صينية الخبز الساخنة.

تكون الفطائر جاهزة للانقلاب عندما تنتشر الفقاعات في كل مكان ، وتظهر بعض الفقاعات ، وتبدأ الحواف في الظهور جافة، اقلب البان كيك، اخبزيها حتى تصبح القاع بنية وجافة.









كما يمكن اضافة ...





خليط البان كيك قبل الطهي. جرب إضافة الموز الطازج أو التوت الأزرق إلىقبل الطهي.

جرب استخدام كوب دقيق القمح الكامل ونصف كوب دقيق متعدد الأغراض لمزيد من الحبوب الكاملة، أضف 1-2 تيرابايت من الماء إذا كان الخليط سميكًا جدًا.

لمعرفة ما إذا كانت المقلاة ساخنة بدرجة كافية ، رشي بضع قطرات من الماء، إذا كانت القطرات تتدحرج ، فإن الحرارة مناسبة تمامًا.

ضعي فوقها صلصة التفاح أو الفاكهة الطازجة أو الزبادي.





- خليط البان كيك كم يجلس بالثلاجة





طريقة تخزين عجينة الفطائر لزيادة مدة صلاحيتها ، اعتمادًا على المكونات التي استخدمتها، بان كيك، ومده جلوسة في الثلاجة لقد قمنا بوضع بعض الاختراقات الإضافية والنصائح المفيدة لمساعدتك في الحصول على، ومده جلوسة في الثلاجة



يجب عليك ان تترك العجين في الخارج لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة الطبيعية، خليط البان كيك يحتوي عادةً على الحليب والبيض ، فإننا نقترح الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين كحد أقصى، بعد ذلك ، يمكن ان تضع العجين في الثلاجة لندة يومين. نظرًا لأنيحتوي عادةً على الحليب والبيض ، فإننا نقترح الاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين كحد أقصى، بعد ذلك ، يمكن ان تضع العجين في الثلاجة لندة يومين.



