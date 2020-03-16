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مرأة

في 10 دقائق .. طريقة تحضير البان كيك كالمحترفين

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر البان كيك من أشهى وأسرع المأكولات التي يتم تحضيرها في المنزل، ويفضلها الكبار والصغار، ومن الممكن تزينها بالشكولاتة وجميع أنواع الفاكهة كالموز والمانجو، وإليكم طريقة عمل البان كيك.


المقادير :

1 كاسة حليب سائل
1 كاسة طحين
1 حبة بيضة
1/2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1 ملعقة سكر
رشة فانيلا

طريقة تحضير البان كيك :

- نخلط المكونات السابقة ذكرها جيدا و نتركهم 5 دقائق .

- نحضر مقلاية على النار ونضع فيها نقط قليلة جدا من الزيت.

- ثم نسكب القليل من الخليط في القلاية بحيث نعمل شكل دائري فيه ذا قطر 6-7 سم.

- نقلبها على الوجه الثاني بعد أن يأخذ أسفلها اللون الذهبي .

- نرفعها من المقلاة عندما يأخذ الوجه الثاني اللون الذهبي أيضا .

- تستمر في عمل اقراص البان كيك واحدة تلوى الآخر، ومن ثم زيني طبق التقديم اقراص البان كيك بالعسل او سائل الشوكولاتة أو السكر المطحون او بقطع من الفواكه كالموز مثلا.
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