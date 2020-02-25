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مرأة

طريقة عمل البان كيك أحلى من المطاعم بوصفات سهلة وسريعة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:13 ص
طريقة البان كيك
طريقة البان كيك
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لمياء الياسين
طريقة البان كيك من الحلويات السهلة التى يمكن القيام بتطبيقها فى المنزل وبمذاق ألذ من المطاعم وبتكلفة أقل إليك طريقة البان كيك بدون بيض والبان كيك الأمريكى وخلطة البان كيك بمذاق ألذ لا يقاوم على طريقة أمهر االشيفات لا تترددى فى تجربتها لتبهرى أسرتك إليك المقادير التى يمكنك إستخدامها وطريقة  البان كيك بالخطوات

طريقة البان كيك للشيف سالى فؤاد

طريقة البان كيك بالمقادير
- كوب لبن او اكثر
- كوب ونصف دقيق
- 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة
- ثلث كوب سكر
- رشة ملح
- فانيليا
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- فواكه مقطعة
- عسل ابيض
- نصف كوب شوفان

طريقة تحضير البان كيك بالخطوات

- فى وعاء أخلطى الدقيق مع اللبن جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح والبيكنج بودر

- الطاسة المدهونة بالزيت يوضع الخليط بالمغرفة  وتترك حتى يصبح لونه ذهبيا ثم تقلب الى الجهة الأخرى ويزين

طريقة عمل بان كيك للشيف نجلاء الشرشابى

طريقة عمل بان كيك  بالجبن الكريمى بالمقادير
- 1 كوب كبير دقيق
- 1 بيضة كبيرة
- 1 صفار بيضة
- 1 كوب كبير لبن سائل
- 1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) بيكينج بودر
- 1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) ملح
- جبن كريمى في درجة حرارة الغرفة

طريقة عمل بان كيك  بالجبن الكريمى بالخطوات
- بالمضرب الكهربائى يضع الدقيق والبيض واللبن والبيكينج بودر والملح وتخلط جيدا
- على نار متوسطة  يوضع مقدار العجين حتى يصبح لونه ذهبى وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.
- يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع الجبن الكريمى

خلطة البان كيك السريعه بالمقادير للشيف إلهام فتحى

الكمية : 4 أفراد
خلطة البان كيك بالمقادير :
6 حبات بطاطس
بصلة مفرومة
3 بيضات
ملعقة بايكينج باودر
3 ملعقة دقيق
ملعقة ملح
ملعقة فلفل
2 ملعقة عصير ليمون
2 ملعقة زيت زيتون
1 ملعقة روزماري

طريقة عمل خلطة البان كيك السريعه بالخطوات
:
قشري حبات البطاطس وابشريها، وصفيها من الماء
ضعيها اخخلطة في وعاء واخلطي معها البصل المفروم و الدقيق والبيض، والبهارات والبيكنج باودر والليمون، وقومي بخلط المكونات جيدًا،واقليها في الزيت .


طريقة عمل مينى بان كيك بالمقادير

4 بيضات
كأس سكر بودرة
نصف كأس زيت
2 معلقة صغيرة بكنج بودر
نصف كأس مياه
كأس وتلات أربع دقيق
معلقة صغيرة فانيليا.
طريقة عمل مينى بان كيك بالخطوات
نضيف كل المكونات معًا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180.
وتزين بصوص الكراميل


 تحضير البان كيك بدون بيض بالمقادير :
1 كوب لبن
2 كوب دقيق شوفان ناعم
١\٣ كوب سكر فركتوز او 3 ملعقة كبيرة عسل ابيض
١\٤ كوب زبدة سائلة
رشة ملح
فانيلا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة عمل بان كيك بدون بيض

طريقة تحضير البان كيك بالكريمة الغنية:

1- فى وعاء تخلط كافة المكونات حتى تمتزج تماما  ثم يضاف البيض والسكر والزبدة ويقلب جيدا ويضاف الملح والفانيلا والبيكنج بودر، ويقلب الخليط جيدا  ويمكن اضافة قليل من الدقيق لو كانت العجينة سائلة قليلا.
2- بواسطة ملعقة كبيرة، يصب الخليط في طاسة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بقليل من الزيت.

طريقة عمل بان كيك الامريكى بالتفاح

طريقة عمل بان كيك الامريكى بالتفاح بالمقادير

نصف كوب دقيق
تفاحة مبشورة
نصف كوب لبن
بيضة
فانيليا
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
1 ملعقة كبيرة زبدة للدهن
عسل أبيض للوجه

طريقة عمل بان كيك الامريكى بالتفاح بالخطوات

تخلط المكونات معًا ويصب الخليط على مراحل في طاسة وتوضع المكونات بعد مزجها بالمعلقة  وتقلب على الوجهين حتى يصبح لونها ذهبى ثم تقدم

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