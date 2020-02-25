طريقة عمل البان كيك أحلى من المطاعم بوصفات سهلة وسريعة

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طريقة البان كيك للشيف سالى فؤاد







طريقة البان كيك بالمقادير

- كوب لبن او اكثر

- كوب ونصف دقيق

- 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة

- ثلث كوب سكر

- رشة ملح

- فانيليا

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- فواكه مقطعة

- عسل ابيض

- نصف كوب شوفان



طريقة تحضير البان كيك بالخطوات



- فى وعاء أخلطى الدقيق مع اللبن جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح والبيكنج بودر



- الطاسة المدهونة بالزيت يوضع الخليط بالمغرفة وتترك حتى يصبح لونه ذهبيا ثم تقلب الى الجهة الأخرى ويزين

- كوب لبن او اكثر- كوب ونصف دقيق- 2 بيضة في درجة حرارة الغرفة- ثلث كوب سكر- رشة ملح- فانيليا- ملعقة كبيرة بيكنج بودر- فواكه مقطعة- عسل ابيض- نصف كوب شوفان- فى وعاء أخلطى الدقيق مع اللبن جيدًا ثم يضاف البيض والسكر والفانيليا ورشة الملح والبيكنج بودر- الطاسة المدهونة بالزيت يوضع الخليط بالمغرفة وتترك حتى يصبح لونه ذهبيا ثم تقلب الى الجهة الأخرى ويزين





طريقة عمل بان كيك للشيف نجلاء الشرشابى



طريقة عمل بان كيك بالجبن الكريمى بالخطوات

- يوضع البان كيك في طبق التقديم ثم توضع الجبن الكريمى





خلطة البان كيك السريعه بالمقادير للشيف إلهام فتحى









خلطة البان كيك بالمقادير :

6 حبات بطاطس

بصلة مفرومة

3 بيضات

ملعقة بايكينج باودر

3 ملعقة دقيق

ملعقة ملح

ملعقة فلفل

2 ملعقة عصير ليمون

2 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة روزماري



طريقة عمل خلطة البان كيك السريعه بالخطوات الكمية : 4 أفراد6 حبات بطاطسبصلة مفرومة3 بيضاتملعقة بايكينج باودر3 ملعقة دقيقملعقة ملحملعقة فلفل2 ملعقة عصير ليمون2 ملعقة زيت زيتون1 ملعقة روزماري

:

قشري حبات البطاطس وابشريها، وصفيها من الماء

ضعيها اخخلطة في وعاء واخلطي معها البصل المفروم و الدقيق والبيض، والبهارات والبيكنج باودر والليمون، وقومي بخلط المكونات جيدًا،واقليها في الزيت .









طريقة عمل مينى بان كيك بالمقادير



4 بيضات 4 بيضات

كأس سكر بودرة

نصف كأس زيت

2 معلقة صغيرة بكنج بودر

نصف كأس مياه

كأس وتلات أربع دقيق

معلقة صغيرة فانيليا.



طريقة عمل مينى بان كيك بالخطوات

نضيف كل المكونات معًا وتدخل الفرن على درجة حرارة 180.

وتزين بصوص الكراميل









تحضير البان كيك بدون بيض بالمقادير :

1 كوب لبن

2 كوب دقيق شوفان ناعم

١\٣ كوب سكر فركتوز او 3 ملعقة كبيرة عسل ابيض

١\٤ كوب زبدة سائلة

رشة ملح

فانيلا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر



طريقة عمل بان كيك بدون بيض



طريقة تحضير البان كيك بالكريمة الغنية:



1- فى وعاء تخلط كافة المكونات حتى تمتزج تماما ثم يضاف البيض والسكر والزبدة ويقلب جيدا ويضاف الملح والفانيلا والبيكنج بودر، ويقلب الخليط جيدا ويمكن اضافة قليل من الدقيق لو كانت العجينة سائلة قليلا.

2- بواسطة ملعقة كبيرة، يصب الخليط في طاسة غير قابلة للالتصاق ومدهونة بقليل من الزيت.





طريقة عمل بان كيك الامريكى بالتفاح



طريقة عمل بان كيك الامريكى بالتفاح بالمقادير



نصف كوب دقيق

تفاحة مبشورة

نصف كوب لبن

بيضة

فانيليا

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة زبدة للدهن

عسل أبيض للوجه



طريقة عمل بان كيك الامريكى بالتفاح بالخطوات

نصف كوب دقيقتفاحة مبشورةنصف كوب لبنبيضةفانيليا1 ملعقة كبيرة سكررشة ملح1 ملعقة كبيرة زبدة للدهنعسل أبيض للوجه





تخلط المكونات معًا ويصب الخليط على مراحل في طاسة وتوضع المكونات بعد مزجها بالمعلقة وتقلب على الوجهين حتى يصبح لونها ذهبى ثم تقدم





