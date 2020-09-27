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خبيرة إتيكيت تكشف كيفية استقبال الضيوف في زمن كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتورة شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت وعلم الأعصاب بجامعة هارفارد البريطانية، إنه عند استقبال ضيف فى المنزل أو في الشارع يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند السلام عليه باليد من خلال بعض الحركات والإشارات باليد مع ابتسامة عريضة والتي تعبر عن امتناني له بدلا من السلام باليد في ظل جائحة كورونا. 
     

وأضافت "البهي"، خلال لقائها مع الإعلاميتين ياسمين هنداوي وإيمان يسري، في برنامج "هاي شوجر"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن ثقافة الوقاية من جائحة كورونا انتشرت بشكل كبير بين جميع المواطنين وأصبحت تتعايش مع الفيروس من خلال بعض الإرشادات التى تنفذها سواء عند استقبال ضيف أو زميل في العمل.


وأشارت خبيرة الإتيكيت إلى أن جروبات السوشيال ميديا للأمهات مفيدة جدًا من خلال تقديم بعض النصائح عن فن التعامل والإتيكيت مع الأخرين، أو حتى فن التعامل مع أطفالنا من خلال تجارب قامت بها بعض الأمهات أحيانًا، لافتة إلى أن استخدام السوشيال ميديا له إتيكيت معين؛ بمعنى أن الأخبار المهمة فقط التى نتحدث عنها وليس الحديث غير المفيد، كما يجب أن نفتح السوشيال ميديا فى الوقت الذي نستطيع فيه الرد على الآخرين. 
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