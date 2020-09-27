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أصل الحكاية

22 عاما من البحث .. سر تسمية جوجل بهذا الأسم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:00 م
عيد ميلاد جوجل
عيد ميلاد جوجل
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رشا عوني
22 سنة مرت على إنشاء محرك البحث الأشهر في العالم " جوجل " ، فالبعض لا يعرف غيره من الأساس ، وهو مرتبط بشبكة بيانات مهولة تجيبك عن أي تساؤل يخطر ببالك ، لكن محرك البحث الشهير ليس جديدًا لكنه موجود من عام 1998 مع المزيد من التغييرات التي طرأت عليه على مر السنوات . 

اسأل جوجل .. جملة شهيرة معروفة عن محرك البحث ، والتي توفر لك عناء البحث عن أي معلومة، فبمجرد أن تكتب بأصابعك ما يدور في ذهنك، تخرج لك العديد من الروابط  من كافة أنحاء العالم ، لكن هل فكرت في معنى كلمة جوجل google ؟ . 

ابتكر جوجل أثنين طلاب وهما لاري بيج وسيرجي برين بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا في عام 1995 ، حين اتفقا على إقامة شراكة وبناء محرك يستخدم الروابط لتسهيل عملية إيجاد المعلومات على شبكة الإنترنت العالمية . 

وبالفعل نجحا في تنفيذ الفكرة عام  1996، لكن في عام 1998 عرضت شركة "Google Inc" على بيج و برين شيك بمبلغ مائة ألف دولار من رئيس الشركة آندى بيكتولشيم، وبعدها تم إعلان مولد محرك البحث الأشهر فى العالم.

حين ابتكر لاري بيج وسيرجي برين ، المحرك الجديد ، أطلقوا عليه اسم "Backrub"، وتم تغيير الاسم في عام 1996 إلى "جوجل" الذي يعبر عن الرقم 1 متبوعا بـ100 صفر.

 كلمة "googol" في الأساس مصطلح رياضي يفيد المعنى اللامحدود للبيانات على المحرك، وهو يعني 1 متبوعًا بمائة صفر وهو من ابتكار عالم الرياضيات ميلتون سيروت.


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