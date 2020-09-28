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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:07 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 28 سبتمبر فإذا كنت طالبًا وتحاول الحصول على تعليم عالي ، فقد تضعف معنوياتك بسبب العقبات التي تعترض طريقك. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بالحفاظ على تفكيرك إيجابيًا.

قريبا يمكن أن تتحول الأشياء في صالحك. بالحديث عن المال ، عليك أن تعمل بحكمة في الأمور المالية. أنت بحاجة إلى خطة مالية جيدة في هذا الوقت.

إذا كنت قادرًا على إكمال مهام المكتب في الوقت المحدد اليوم ، فستحصل بالتأكيد على الفائدة.

من الممكن أن ينظر كبار المسؤولين إلى عملك الشاق. قد يستفيد السكان الأصليون العاملون في مجال النقل.

نصيحة علم الابراج ..

.بالحديث عن الحياة الأسرية ، حاول الحفاظ على علاقات جيدة مع إخوتك. اليوم سيكون يوما أفضل من حيث الصحة.
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شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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