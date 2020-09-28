ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 21 %





استطاعت حركة بيع السيارات في اوروبا تسجيل رقم قياسي جديد وفقا لشركة Jato لتحليل البيانات ، وبلغت حركة بيع السيارات الكهربائية والهجينة زيادة شعبيتها في جميع انحاء اوروبا خلال شهر أغسطس



كما أكد موقع fleetnews البريطاني أن نسبة بيع السيارات الكهربائية والهجينة تمثلنموا بنسلة 212 % على أساس سنوي



وقامت السيارات الهجينة باستحواذها على 49 % من تسجيلات السيارات الكهربائية في أغسطس ، وذلك مع زيادة حجمها بنسبة 86 % بفضل التكنولوجيا الهجينة الخفيفة المتوفرة في بعض طرازات سوزوكي ، وفورد ، وفيات

يذكر أن جائحة كورونا تمكنت من هز الصناعة في أغسطس ، مع العدد الإجمالي للسيارات الجديدة المسجلة في جميع أنحاء أوروبا وذلك بنحو 18 % على عكس ماحدث في نفس الشهر عام 2019





ومن المعروف أن السيارة الكهربائية تحتاج إلى جهد ووقت ومال أكثر للوصول لها ، بالإضافة إلى أن سعر الكهرباء مرتفع جدا وفي ازدياد مستمر



ويتوجب على الشخض المقدم على شراء سيارة كهربائية عمل دراسة جدوى لحسب تكلفة الشراء ، والشحن حيث أنها لا تصلح للرحلات الطويلة ، وتحتاح لإعادة شحنها .



كما أنها تاخذ وقت طويل عند إعادة الشحن ، وتستغرق من 5- 6 ساعات لتمتلئ البطارية ، على عكس السيارات العادية التي تحتاج بضع دقائق فقط



