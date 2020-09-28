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فن

عباس أبو الحسن عن أمير كرارة: بسيط ومتصالح مع نفسه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
عباس وأمير كرارة
عباس وأمير كرارة
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محمد بدران
شارك الفنان عباس أبو الحسن جمهوره صورة جديدة له  عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "أبو الحسن" برفقة النجم امير كرارة وعلق قائلًا "مكنتش اعرف امير كرارة..مقابلتوش قبل كدة . وانبهرت بيه جدا في " الاختيار " . بنشتغل سوا حاليا وقابلته وانبهرت بيه اكتر.

وتابع: "راجل حقيقي علي سجيته وأمير زي إسمه وبسيط ومتصالح مع نفسه وسايب إيديه" وحازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وينتظر عباس أبو الحسن عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.


فيلم "أشباح أوروبا" تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل مساعدا للمخرجين معتز التوني ومحمد ياسين.

الفيلم بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود وعدد من ضيوف الشرف.
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