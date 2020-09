عباس أبو الحسن عن أمير كرارة: بسيط ومتصالح مع نفسه

View this post on Instagram

مكنتش اعرف امير كرارة..مقابلتوش قبل كدة . وانبهرت بيه جدا في " الاختيار " . بنشتغل سوا حاليا وقابلته وانبهرت بيه اكتر . راجل حقيقي علي سجيته وأمير زي إسمه وبسيط ومتصالح مع نفسه وسايب إيديه