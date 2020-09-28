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أخبار البلد

وزير الأوقاف: الإخوان لا يعرفون سوى الهدم.. والإبلاغ عن المخربين ودعاة الفوضى واجب وطني

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:51 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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أ ش أ
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن جماعة الإخوان الخائنة وعناصرها المجرمة وأبواقها الضالة وعملاءها المأجورين لا يعرفون سوى الهدم والتحريض على الفوضى، ويعملون على الدفع بالمخدوعين بهم ليقفزوا على دمائهم وعلى أنقاض أوطانهم.

وأوضح وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الاثنين - أن هذه الجماعات الإرهابية لا تعيش إلا على أنقاض الدول، فقد أعمى الهوى أفراد هذه الجماعات، وأضلتهم العمالة والخيانة، وأصبحوا مسخًا فاقدًا لكل معاني الوطنية والإنسانية منحرفًا عن كل معاني الأديان، بل إنهم صاروا عبئًا ثقيلًا على الدين وعارًا على أهليهم وأوطانهم.

وأكد وزير الأوقاف أن الانسياق في رِكاب هذه الجماعة الإرهابية أو التستر على أي من عناصرها خيانة للدين والوطن، ويجب إبلاغ أجهزة الدولة المعنية عن كل خائن أو عميل أو مخرب، والضرب بيدٍ من حديد على أيدي كل دعاة الفوضى والهدم.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أبواق الجماعة الإرهابية لا حياء لهم على القنوات وصفحات التواصل، حيث باعوا أنفسهم وأوطانهم بثمن بخس، واتخذوا الكذب والافتراء منهجًا ثابتًا للنيل من كل عمل وطني وكل وطني شريف، سبيلهم الكذب والافتراء وتشويه الإنجازات، لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم، وحقًا "إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ".

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