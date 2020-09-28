بشرى سارة.. 50% تخفيضات علي سعر المتر فى التصالح فى مخالفات البناء بشمال سيناء

، استمرار تلقي طلبات التصالح في

حتى 30 أكتوبر المقبل وفقا لقرار رئيس الوزراء مع استمرار التيسيرات والتخفيضات المقررة.



مشيرا إلى وصول التخفيضات إلى نسبة 50 % من القيمة المحددة بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وتحديد سعر المتر في المساحات التي لا تزيد على 100 متر مربع بقيمة 50 جنيها، وكذلك في القرى والتجمعات على مستوى المحافظة.



وناشد اللواء شوشة المحافظ ، المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة، حيث يتم سداد نسبة 25 % من إجمالي القيمة كجدية للتصالح طبقا للقانون، ويتم سداد الباقي على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيفا عنهم.



ووجه المحافظ، مجالس المدن للتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء واستمرار العمل طوال اليوم لاستقبال المواطنين بما في ذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات تيسيرا على المواطنين .



مشيرا إلى وصول التخفيضات إلى نسبة 50 % من القيمة المحددة بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وتحديد سعر المتر في المساحات التي لا تزيد على 100 متر مربع بقيمة 50 جنيها، وكذلك في القرى والتجمعات على مستوى المحافظة.



وأكد شوشة وجود مساهمات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لدعم غير القادرين ومساعدتهم على سداد نسبة الـ 25 % مقدم جدية التصالح، والتركيز على الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 متر، والاستفادة من قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الخصوص.



وأضاف ، أن قانون التصالح يراعى في تحديد القيمة المكان والتميز ونوع النشاط.. مشيرا إلى أن محافظة شمال سيناء كانت سباقة في تحديد أسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين، وأنه تم تقسيم كل مدينة إلى قطاعات، حيث تم تحديد سعر كل قطاع ومنطقة حسب التميز والموقع.



من جانبه، أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن التصالح وتقنين الأوضاع لصالح المواطن بالدرجة الأولى، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.



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مشيرا إلى وصول التخفيضات إلى نسبة 50 % من القيمة المحددة بحد أدنى 50 جنيها للمتر، وتحديد سعر المتر في المساحات التي لا تزيد على 100 متر مربع بقيمة 50 جنيها، وكذلك في القرى والتجمعات على مستوى المحافظة.وأكد شوشة وجود مساهمات من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لدعم غير القادرين ومساعدتهم على سداد نسبة الـ 25 % مقدم جدية التصالح، والتركيز على الفئة محدودة الدخل ذات المساحات الأقل من 100 متر، والاستفادة من قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بهذا الخصوص.وأضاف ، أن قانون التصالح يراعى في تحديد القيمة المكان والتميز ونوع النشاط.. مشيرا إلى أن محافظة شمال سيناء كانت سباقة في تحديد أسعار مخفضة مراعاة لظروف المواطنين، وأنه تم تقسيم كل مدينة إلى قطاعات، حيث تم تحديد سعر كل قطاع ومنطقة حسب التميز والموقع.من جانبه، أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن التصالح وتقنين الأوضاع لصالح المواطن بالدرجة الأولى، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.اقرأ ايضا: