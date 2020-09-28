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تعليم

سجل الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:54 ص
تسجيل رغبات الثانوية
تسجيل رغبات الثانوية الازهرية - صورة أرشيفية
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محمد شحتة
فتحت بوابة الحكومة المصرية، صباح اليوم، الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية، لتسجيل رغباتهم في تنسيق جامعة الأزهر، والذي يستمر حتى الاول من أكتوبر المقبل، كما سيتم فتحه أمام طلاب الدور الثاني من 4 أكتوبر لـ 6 أكتوبر.

لتسجيل الرغبات اضغط هنا
وعند تسجيل الرغبات، يتم الدخول على بوابة الحكومة المصرية لتسجيل الرغبات وفقا لمجموع كل طالب وبناءً على اطلاعه على تنسيق العام الماضي لمعرفة أى الكليات أقرب لمجموعة.

أما التنسيق، فهو يظهر بعد تسجيل الرغبات، وهو أعلى النسب الرسمية للالتحاق بكل كلية، ووقتها يحصل الطالب على بطاقة ترشيح برقم جلوسه وفيها الكلية التي رشحته الجامعة للالتحاق بها بناءً على مجموعة.

وذكرت الجامعة، أنه لا يعتد بأى توقعات قبل إعلان النتيجة، وتكتفي الجامعة بإعلان نتيجة التنسيق للطلاب، وتنسيق القبول يكون بناءً على عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم لكلية معينة ومن هنا يرتفع أو ينخحفض التنسيق.


أما بالنسبة للتعديل في الرغبات يفتح له الباب بعد تسجيل الرغبات لمدة معينة ستعلن عنها الجامعة وقتها،  وحينها يتم فتح باب التحويل بين الكليات بعد إعلان نتيجة التنسيق، ويمكن للطلاب التحويل من الكلية التي رشح لها إلى كلية أخرى.

وبشأن الطالب الذي لم يسجل في أي من المرحلتين الأولى ولا الثانية، فيمكنه تسجيل الرغبات في فترة التحويل التي سيتم فتحها بعد هاتين المرحلتين.
لتسجيل الرغبات اضغط هنا

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