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جميل عفيفى: المشروعات الجديدة تثلج قلوب الملايين من المصريين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:07 ص
جميل عفيفى
جميل عفيفى
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن المشروعات والافتتاحات الجديدة التى تقوم بها الدولة تثلج قلوب الملايين من المصريين، موضحًا " كل مشروع جديد يسعد المواطنين" .

وأضاف عفيفي، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " ى إم سى" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن المشروعات والانجازات التى تمت فى الـ 6 سنوات الأخيرة كبيرة وكثيرة، وهذا يعود لما التخطيط و سعى الرئيس لتحقيق الأفضل للشعب المصري.

ولفت إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن وعى المصريين وتحديهم لما تسعى له قنوات الشر الإرهابية.
 
وأشار إلى أن  دعوات الإخوان جاءات بالفشل، مؤكدًا أن مصر من 2011 لـ 2013 عانت من مشكلات كثيرة بسبب جماعات الشر.

وكشف أن المصريين لن يسمحوا لـ الجماعات الإرهابية بالعودة مرة أخري، وأن تماسك المصريين هو السلاح الأقوى ضد محاولات تدمير الدولة المصرية.

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