AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جميل عفيفي: الدولة لن تتراجع عن تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
جميل عفيفي
جميل عفيفي
Advertisements
البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى جميل عفيفي، إن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء، ولن تسمح لأحد بعد ذلك بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف عفيفي،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " ى إم سى" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الزراعة أمن قومي، ولذلك الدولة تحافظ على حقوق المواطنين. 

ولفت إلى أن  الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمواطنين وذلك من أجل التصالح فى مخالفات البناء، وأكد أن أى شخص ارتكب مخالفة سيحاسب.
 
وأشار إلى أن المواطن عندما قام ببناء منزل مخالف كان يعتقد أنه لن يحاسب، ولذلك على الجميع أن يعلموا أن من خالف سيحاسب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة مكبرة لإزالة 3 منازل و18 حالة تعدٍ على الأراضي غرب أسيوط

أسامة السعيد: الدولة لن تسمح لأحد بالبناء على الأراضي الزراعية.. فيديو

18 مليار جنيه خسائر البناء المخالف.. رئيس الوزراء: لن نسمح بأي بناء عشوائي في الدولة بعد اليوم

مدبولي: الدولة لن تسمح بالبناء على قيراط واحد من الأراضي الزراعية مستقبلا

سنتعامل بمنتهى الحسم.. الحكومة للمخالفين: لن نسمح بالتعدي على قيراط واحد من الأراضي الزراعية

مدبولي: 25% خصما على قيمة التصالح في حالة التسديد مرة واحدة ..فيديو

ترشيحاتنا

العربية: السودان يقرر عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة اليوم

في عيد ميلاده.. سر الهجوم على يوسف الشريف بعد مسلسل النهاية

30 دعاء يصل ثوابه للميت مباشرة فينجيه من عذاب القبر ووحشته

بعد قرار التحقيق معها.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة اليوم

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة .. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد ميلاده

العازفة المعجزة| عمرها 10 سنوات.. تعزف مقطوعة تيتانيك ولا أروع.. فيديو

لا أثر له.. مسلح أمريكي يفتح النار على ضابط وشرطية ثم يهرب.. فيديو