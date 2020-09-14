جميل عفيفي: الدولة لن تتراجع عن تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء

قال الكاتب الصحفى جميل عفيفي، إن الدولة لن تتراجع عن تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء، ولن تسمح لأحد بعد ذلك بالبناء على الأراضي الزراعية





وأضاف عفيفي،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " ى إم سى" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الزراعة أمن قومي، ولذلك الدولة تحافظ على حقوق المواطنين.





ولفت إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمواطنين وذلك من أجل التصالح فى مخالفات البناء، وأكد أن أى شخص ارتكب مخالفة سيحاسب.

وأشار إلى أن المواطن عندما قام ببناء منزل مخالف كان يعتقد أنه لن يحاسب، ولذلك على الجميع أن يعلموا أن من خالف سيحاسب.



