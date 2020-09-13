محافظ الأقصر يقرر تخفيض إشعار التصالح على مخالفات البناء بنسبة 30%

اصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرارا بتخفيض نسبة 30% للتصالح بسعر المتر بالنسبة للمدن ليصبح أجمالى ما تم تخفيضة بسعر المتر فى مدن المحافظة 50% من أصل مبلغ التصالح بالقرار رقم 35 لسنة 2020 .





كما قرر محافظ الأقصر فى حالة السداد الفورى عند التصالح يتم خصم ٢٥% من إجمالى المخالفة ، وكذا تقرر تشغيل جميع الوحدات القروية فى قرى المحافظة لتلقى طلبات تصالح المواطنين ،





مع ألغاء العطلات فى أيام الجمعة والسبت ومد فترة تلقى طلبات التصالح حتى الساعة الثامنة مساءًا يوميًا.





وناشد ألهم المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بالتوجة للوحدة القروية التابعين لها وذلك تخفيفًا عليهم .









كان ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بحضر الأجتماع محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على مشروعات المحافظة.



