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اقتصاد

وزير الإسكان يعقد اجتماعا خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربى

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
وزير الاسكان خلال
وزير الاسكان خلال الاجتماع
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آمنة عبد العظيم
يعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال اجتماع له المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، وذلك استعدادًا للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
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