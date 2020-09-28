وزير الإسكان يعقد اجتماعا خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربى

يعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال أيام لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال اجتماع له المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، وذلك استعدادًا للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال اجتماع له المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، وذلك استعدادًا للبدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.