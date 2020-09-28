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محافظات

لسوء حالة الرصف.. بدء تطوير محاور السودان وجلال الدين الحمامصي وجزيرة العرب والنيل بالجيزة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بعدد من المحاور المرورية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها فى ضوء سعى المحافظة لسرعة إنهاء مشروعات الرصف والتطوير الجارية للعديد من المحاور المرورية.

شملت جولة محافظ الجيزة شوارع جزيرة العرب وجلال الدين الحمامصي والسودان والتى أكد خلالها راشد أنه تم رصد سوء حالة الرصف بتلك المحاور المرورية الرئيسية ما يؤثر على السيولة المرورية وحركة المشاة، فضلًا عن غياب اللمسة الجمالية بها، وهو الأمر الذى تقوم المحافظة حاليا بمعالجتة وفقا لخطة تم وضعها بالتعاون مع العديد من المكاتب الاستشارية لتطوير تلك المحاور والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى بها وتحسين الرؤية البصرية لها.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم البدء فى أعمال تطوير 4 محاور مرورية هامة وهى شارع النيل وجزيرة العرب وجلال الدين الحمامصي والسودان بالكامل، حيث سوف يلمس المواطنين المترددين على تلك المحاور أو القانطين بمحيطها مدى الإنجاز الذي تم تنفيذه بما يكفل تحقيق السيولة المرورية المرجو وتحقيق الصورة البصرية بتلك المحاور مع تخصيص أرصفة للمشاة وتوحيد النسق العام للطريق.

وخلال الجولة منح محافظ الجيزة مهلة أسبوعين الى الشركة المسند إليها أعمال تطوير شارع جزيرة العرب للانتهاء من كل الأعمال فى ضوء عدم التزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.

كما حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب والدقى والعجوزة موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ خطة أسبوعية على مستوى أحياء المحافظة لتجريد وكنس الحى بالكامل ورفع الأتربة مع الالتزام برفع أى مخلفات أو تراكمات أولًا بأول على مدار اليوم.

كما كلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بمراجعة مواقف السرفيس العشوائية المتواجدة أسفل كوبرى فيصل وحصرها لتحقيق الاستفادة من تلك المواقف وتحويلها إلى مواقف حضارية تتماشى مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمحيط تلك المنطقة.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة ورؤساء هيئة النظافة وجهاز التفتيش وأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.
لسوء حالة الرصف.. بدء تطوير محاور السودان وجلال الدين الحمامصي وجزيرة العرب والنيل بالجيزة
لسوء حالة الرصف.. بدء تطوير محاور السودان وجلال الدين الحمامصي وجزيرة العرب والنيل بالجيزة
لسوء حالة الرصف.. بدء تطوير محاور السودان وجلال الدين الحمامصي وجزيرة العرب والنيل بالجيزة
لسوء حالة الرصف.. بدء تطوير محاور السودان وجلال الدين الحمامصي وجزيرة العرب والنيل بالجيزة
لسوء حالة الرصف.. بدء تطوير محاور السودان وجلال الدين الحمامصي وجزيرة العرب والنيل بالجيزة
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