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أخبار العالم

بالطائرات الحربية والمسيرة.. أرمينيا: تركيا تقاتل إلى جانب أذربيجان في ناجورني كاراباخ

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:21 م
أرمينيا تؤكد: تركيا
أرمينيا تؤكد: تركيا تقاتل إلى جانب أذربيجان في ناجورني كارا
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دعاء أبوهشيمة
أكدت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الاثنين، أن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان في منطقة ناجورني كاراباخ.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، قالت وزارة الخارجية الأرمينية ، إن تركيا تزود أذربيجان بالطائرات الحربية والمسيرة.

هذا، وقد أعلن سفير أرمينيا لدى روسيا، فاردان توغانيان، أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مسلح من الشمال السوري إلى أذربيجان.


وأضاف السفير الأرميني، أن المسلحين السوريين يشاركون في العمليات القتالية بإقليم ناغورني كاراباخ.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن أمس، الأحد، أن الدفعة الأولى من مقاتلي الفصائل السورية التابعة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصلت إلى أذربيجان لدعمها، وسط اشتعال الأوضاع مع أرمينيا.

وأضاف المرصد، أن المقاتلين الموالين لأنقرة كانوا قد وصلوا الأراضي التركية قبل أيام قادمين من عفرين شمال غربي حلب في سوريا.

وأوضح المرصد أن دفعة أخرى من المرتزقة يعتزم نقلها إلى أذربيجان؛ حيث يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسته القائمة على التدخل في شؤون الدول، وإثارة الفتن وإشعال الخلافات الداخلية، وذلك بدخوله على خط الأزمة بين يريفان وباكو.
شهد منطقة قره باغ، تصعيدا عسكريا منذ أمس الأحد، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين الأرمني والأذربيجاني، ولا تزال المعارك متواصلة في ظل دعوات دولية لوقف التصعيد.

وتوجهت أرمينيا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، بطلب اتخاذ تدابير ضد أذربيجان على خلفية تفاقم الوضع في إقليم قره باغ.

فيما أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الاثنين، تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، في ثاني يوم من الاشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية في إقليم قره باغ.
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