رفع 255 ألف طن قمامة من جبل منوف العمومى ..وخطة متكاملة لإعادة تطوير المقلب... صور

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن العمل جارى على قدم وساق بجبل منوف العمومى وسيتم الإنتهاء من رفع كافة مخلفات القمامة قريبًا،





مشيرًا إلى ان إجمالى ما تم نقله من تراكمات القمامة منذ بدء العمل بالمقلب بلغ ما يزيد عن (255) ألف طن.





يأتى هذا في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020.

وقد أوضح محافظ المنوفية بأنه عقب الإنتهاء من رفع كافة المخلفات المتراكمة سيتم إعادة تطوير المقلب وخطوط الفرز القديمة ووضع خطة مناسبة لتوفير نقطة مناولة لخدمة منوف وسرس الليان لتجميع القمامة ونقلها للمدفن الصحى بالسادات أولًا بأول حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى .





وأضاف محافظ المنوفية أن إجمالي إستثمارات قطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة للعام المالي الجاري بلغت قيمة 355.8 مليون جنيه تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من (6) مقالب في منوف وقويسنا وتلا وبركة السبع وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة .

في حين بلغت استثمارات برنامج تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2014-2020 قيمة 365 مليون جنيه خلال ست سنوات تم استخدامها في نقل 262 ألف طن تراكمات قمامة من مقلب مدينة شبين الكوم وإنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة شبين الكوم باستثمارات 130 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 500 طن / ساعة لإنتاج "الكومبوست" والوقود البديل .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وأعطى إشارة البدء فى رفع أعمال تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى والذى يعد أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية بتكلفة تقدر (50 مليون جنيه) فضلًا عن أنه يعد حلم أهالى مدينة منوف منذ أعوام سابقة