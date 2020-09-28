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رياضة

اللاعب يختار الأهلي.. قرارات جديدة من المقاصة بشأن رحيل محمد إبراهيم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:01 م
محمد إبراهيم نجم
محمد إبراهيم نجم المقاصة
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عمرو الحلوانى

استقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل مبلغ مالى كبير يحصل عليه النادى دون الدخول فى صفقات تبادلية مع أى نادي.


وعلم " صدى البلد "  أن مسئولي المقاصة يرفضون فكرة رحيل محمد إبراهيم مقابل الحصول على مبلغ مالى قليل مع إمكانية ضم لاعبين على سبيل الإعارة من  النادى الذى سينتقل إليه  فى ظل الرغبة لتحقيق أفضل استفادة مالية ممكنة من وراء رحيله .


واستقر المقاصة علي حسم رحيل محمد إبراهيم والموافقة على بيعه خلال الأيام القليلة المقبلة وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم فى ظل الرغبة فى الحصول على مبلغ مالى كبير يساعد فى خروج النادى من الأزمة المالية المحيطة به فى الوقت الحالى .

وتلقى المقاصة  فى الساعات القليلة الماضية عرضا من قبل الأهلى لضم محمد إبراهيم خلال الميركاتو الصيفي بعدما نجح اللاعب فى خطف كل الأنظار إليه بسبب المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه فى الدوري.


ويميل اللاعب بقوة إلى الانتقال إلى الأهلى بعد تلقيه مفاوضات جادة من قبل مسئوليه ، ورغبته فى اللعب لنادى جماهيري كبير بحجم القلعة الحمراء وأبلغ إبراهيم عدد من مسئولى المقاصة فى الرغبة فى اللعب إلى الأهلى رغم تلقيه عدد من العروض الأخري سواء من الدوري المصري أو الدوريات العربية " السعودية والإمارات " .

وعلى الجانب الأخر ، سادت حالة كبيرة من الارتياح داخل النادي الفيومي بسبب الأداء الجيد الذى قدمه الفريق فى أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد على عاشور والفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد والوصول إلى النقطة 40 ، وكانت هناك حالة من القلق داخل المقاصة بسبب رحيل إيهاب جلال المفاجىء عن الفريق خوفا من تراجع النتائج بعد المستويات الجيدة التى قدمها الفريق طوال الفترة الماضية تحت قيادة جلال ولكن نجح على عاشور فى الظهور مع الفريق بشكل مميز واستطاع المقاصة الفوز فى مباراته الصعبة أمام المقاولون .

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