خاص.. اتجاه فى المقاصة لفسخ التعاقد مع "الراعية" بعد فشل حل الأزمة المالية

لا تزال الأزمة المالية تفرض نفسها داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة خلال الفترة الحالية فى ظل ابتعاد الشركة الراعية عن صرف أى أموال خلال الوقت الراهن وهو ما أدى إلى أن الموقف أصبح صعبا للغاية داخل أركان الفريق.





وأبدى عدد من اللاعبين القدامى استيائهم الشديد من الموقف الذى بات عليه الفريق من الناحية المادية فى الوقت الحالى وعدم صرف مكافآت الفوز فى المباريات التى انتصر فيها الفريق على مدار الفترة الماضية .





ويبحث مسئولو نادى المقاصة فى الوقت الحالى أى حلول جذرية لعلاج الازمة المادية التى تهدد مشوار الفريق فى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة والمنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري ، ويجد مسئولو المقاصة صعوبة بالغة فى معالجة الموقف الصعب والأجواء المتوترة داخل الفريق .





وعلم " صدى البلد " أن هناك أصواتا قوية داخل النادي بدأت تشير إلى فسخ التعاقد مع الشركة الراعية للفريق خلال الفترة المقبلة حال استمرار الأزمة المالية الراهنة ، وينتظر المقاصة وصول عروض مالية قوية له خلال الفترة القادمة لفسخ التعاقد بشكل رسمي مع الشركة الحالية الراعية للفريق .





وعلى الجانب الاخر ، يستعيد فريق جهود مدافعه محمد دبش خلال مواجهة إنبي المقرر إقامتها غدا " الثلاثاء " فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.





وغاب محمد دبش عن مواجهة المقاصة امام المقاولون العرب الماضية بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مشاركته مع الفريق الفيومي أمام الأهلي.