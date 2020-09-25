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رياضة

محمد ابراهيم يحسم جدل رحيله عن مصر المقاصة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:30 م
محمد ابراهيم
محمد ابراهيم
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ياسمين تيسير
كشف محمد ابراهيم نجم فريق مصر المقاصة، عن موقفه بشان ما يتردد عن تلقيه عروضا من أندية مصريه وخليجية للرحيل عن فريقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد ابراهيم في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت"، أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على تقديم اداء جيد مع فريقه، مشددا انه سيفضل العرض المصري عن الاحتراف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ايهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقاصة صاحب الفضل في عودته لمستواه، متمنيا له التوفيق في خطوته المقبلة، مشددا ان عقده مع الفريق مازال به موسم اخر والقرار النهائي لرحيله او بقائه في يد مجلس ادارة النادي.

وأضاف أن كل ما يتردد عن توقيعه لاي عقود غير صحيح، مشددا انه يحترم فريقه الحالي ولن يقدم على تلك الخطوه.
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