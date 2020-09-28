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تعليم

طارق شوقي: نغير جلد التعليم الفني ونتمنى ان يلتحق به 70% من طلاب الاعدادية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:11 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل قطاع التعليم الفني في الوزارة قد قام بمجهود وملحمة جبارة لاتمام الثانوية الفنية التي لا تحظى بنفس الضوء الذي تحظى به الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم في كلمته بحفل تكريم اوائل الدبلومات الفنية 2020 ، أن النظرة الاجتماعية للتعليم الفني في مصر مختلفة عن باقي النظرة الموجودة في باقي الدول المتقدمة ، ولهذا فالوزارة تحاول جاهدة تغيير هذه الصورة

وأضاف وزير التربية والتعليم ، نغير جلد التعليم الفني مثلما نفعل في التعليم العام ، واولى الخطوات هو التحول للمناهج التي تعتمد على الجدارات ، وهذا مجهود كبير و نتيجة التطوير تظهر سريعا.

وأشار إلى ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية عليها اقبال كبير ، مشيرا الى انه من المخطط زيادة عددها لـ 100 مدرسة قبل 2030.

قال : نفسنا ان 70% من طلاب الاعدادية في مصر يدخلوا تعليم فني في مصر ، لاهمية هذا النوع من التعليم لسوق العمل.

وأضاف : انا سعيد لاقتحام الفتيات للتعليم الفني ، حيث ان اوائل التعليم الفني معظمهم من الفتيات.

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