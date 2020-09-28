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تعليم

نائب وزير التعليم: الإقبال زاد على المدارس الفنية وصورتها الذهنية تحسنت في مصر

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:16 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تسعى للتميز والجودة في التعليم الفني من خلال استحداث مدارس جديدة و تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وقال مجاهد انه قد زاد اقبال الطلاب على مدارس التعليم الفني بإختلاف تخصصاتها ، وهو ما يعني انه بدأت الصورة الذهنية تتحسن عن التعليم الفني في مصر .

وأضاف أن التعليم الفني في مصر قادر على التحدي رغم كل الظروف المحيطة ، وانا اتوجه بتحية اعزاز وتقدير لكل من شارك في رفعة و ارتقاء التعليم الفني ، وتحية طيبة لكل اوائل الدبلومات الفنية الذين تحدوا ظروف كورونا وتفوقوا .

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الان احتفالية لـ تكريم أوائل الدبلومات الفنية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وقيادات مجلس أمناء المجلس العربي لسيدات الأعمال.
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