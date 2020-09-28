نائب وزير التعليم: الإقبال زاد على المدارس الفنية وصورتها الذهنية تحسنت في مصر

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن الوزارة تسعى للتميز والجودة في التعليم الفني من خلال استحداث مدارس جديدة و تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.





وقال مجاهد انه قد زاد اقبال الطلاب على مدارس التعليم الفني بإختلاف تخصصاتها ، وهو ما يعني انه بدأت الصورة الذهنية تتحسن عن التعليم الفني في مصر .





وأضاف أن التعليم الفني في مصر قادر على التحدي رغم كل الظروف المحيطة ، وانا اتوجه بتحية اعزاز وتقدير لكل من شارك في رفعة و ارتقاء التعليم الفني ، وتحية طيبة لكل اوائل الدبلومات الفنية الذين تحدوا ظروف كورونا وتفوقوا .



