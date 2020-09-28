الفنان هاني رمزي مرشحا احتياطيا لشقيقه في قائمة من أجل مصر بالمنيا

حل الفنان هاني رمزي ضمن المرشحين احتياطيا على في القائمة الوطنية "من أجل مصر" بدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد عن محافظة المنيا، حيث جاء رقم الفنان هانى رمزى فى القائمة الاحتياطية (46) ويقابله فى القائمة الأساسية شقيقه المستشار إيهاب رمزى.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء مرشحي القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالدوائر الأربعة (قطاع القاهرة ووسط الدلتا – قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد – شرق الدلتا – غرب الدلتا).





ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهي "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر" بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب".

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

وحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية و4 دوائر للقوائم المغلقة يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويشترط أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.



