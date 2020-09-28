الكائنات الفضائية ولا الجيش.. ظاهرة فضائية غريبة تثير فزع سكان إنجلترا

تحير سكان مقاطعة يوركشاير في إنجلترا بعد ظهور خطوط متوازية غامضة في السماء في يوم 27 سبتمبر، تُظهر الصور المنشورة على الإنترنت ثلاثة صفوف من الخطوط البيضاء، والتي قال المستخدمون إنها تبدو وكأنها رسمها شخص ما.





بعد وقت قصير من نشر صور المشاهدة على الإنترنت ، أفاد سكان مقاطعات ومدن إنجليزية أخرى أنهم شاهدوا أيضًا تلك الخطوط الغريبة.





ويعتقد بعض المستخدمين أن الخطوط كانت مجرد مسارات تركتها طائرات الركاب أو الطائرات المقاتلة.





ومع ذلك ، أصر آخرون على أن المشهد كان من عمل الكائنات الفضائية.





وفي وقت لاحق ، غرد عالم الأرصاد الجوية تالبريطاني جون ميتشل بأن ثلاث طائرات إير لينجوس كانت تحلق من ألمانيا إلى جمهورية أيرلندا ، التي تقع بالقرب من المملكة المتحدة.





وادعى علماء الفلك الهواة أن الرؤية الغريبة يمكن ربطها بطريقة ما بالأضواء الشمالية التي شوهدت فوق إنجلترا ليلة الأحد؛ ومع ذلك ، جادل آخرون بأن الخطوط الغريبة لا علاقة لها بالظاهرة الطبيعية، وبدلًا من ذلك اشاروا باصابع الاتهام إلى الكائنات الفضائية والجيش.



