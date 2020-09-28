حدد نواياك واعلم أنك تستحق الأفضل .. رسالة علا رشدي إلى متابعيها

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة خلال عطلتها الصيفية في دهب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





تركت شعرها منسدلا على طريقة الكيرلى ووضعت اللمسات البسيطة من المكياج. وتألقت علا رشدي بإطلالة انيقة مرتدية فستان باللون الابيض السادة كما





وعلقت علا رشدي علي الصورة قائلة : حدد نواياك و اعلم أنك كافٍ وتستحق الأفضل.. وتتلقاها الآن!.





وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.









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وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.