AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من شاطئ البحر| علا رشدي توجه رسالة لـ متابعيها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:39 م
علا رشدي
علا رشدي
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة علا رشدي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت علا رشدي على شاطئ البحر وعلقت قائلة "بين الحين والاخر نحتاج الي إعادة الشحن لتعود الي نفسك الي جوهرة الحياة لتتتفس". 


وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.




وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علا رشدي تظهر بلوك جديد.. شاهد رد فعل الجمهور

حنفي الأبهة ستايل.. علا رشدي تسخر من نفسها بصورة عبر انستجرام

يلا هانت المدارس راجعة... علا رشدي تستعد للعودة للمدارس مرة أخرى

علا رشدى تداعب جمهورها بصورة من كواليس أحد أعمالها.. شاهد

علا رشدى: يوم الجمعة هو اليوم اللي بنقضيه مع عيلتنا ونعد النعم اللي عندنا

أول يوم بالدراسة.. علا رشدي تحتفل بدخول ابنتها المدرسة

ترشيحاتنا

الأهلي يستعيد ناشئه الهارب من جديد

الفيضان يقترب.. تحذيرات عاجلة من القناطر الخيرية لأهالي القليوبية

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل

في وجود ميسي.. سواريز يودع برشلونة بعد 6 سنوات خدمة.. صور

بعد خبر ارتباطه بـ حلا شيحة.. معز مسعود يواصل تصدر تريند توتير

الأماكن والمواعيد.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب يصيب مالكه بجروح قاتلة أثناء تعرضه لـ نوبة صرع.. تفاصيل

من ورق الذرة.. فنانة تبدع في تصميم العرائس.. فيديو

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل تقديمه غدا.. صور