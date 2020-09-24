من شاطئ البحر| علا رشدي توجه رسالة لـ متابعيها

شاركت الفنانة علا رشدي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهرت علا رشدي على شاطئ البحر وعلقت قائلة "بين الحين والاخر نحتاج الي إعادة الشحن لتعود الي نفسك الي جوهرة الحياة لتتتفس".









وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.















