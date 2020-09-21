بالأسود القصير .. علا رشدي تجذب قلوب جمهورها بإطلالة أنثوية





وتألقت علا رشدي بإطلالة أنثوية، مرتدية فستان باللون الأسود مرصع باللون الفضي اللامع، قصير فوق الركبة، بأكمام منفوشه من الأكتاف، يبرز جمال أنوثتها.





وانتعلت علا رشدي الحذاء المكشوف باللون الأسود ذا كعب عالِ، لاستكمال أناقتها.





كما كشفت عن جمال ملامحها، بتسريحة الشعر الملموم، وبرزت ملامحها الرقيقة، بالمكياج الجذاب الهادئ.





وزينت أذنيها بالأقراط الطويلة فيما تخلت عن ارتداء الاكسسوارت الأخرى.





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