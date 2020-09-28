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أخبار العالم

أوقفوا هذا الرجل حالًا.. قبرص تدعو لفرض عقوبات على أردوغان لدعمه أذربيجان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:02 م
رئيس النواب ديميتريس
رئيس النواب ديميتريس سيلوريس
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محمد علي
عبرت قبرص عن دعمها الكامل لأرمينيا في حربها مع جارتها أذربيجان، معتبرة ما تقوم به أذربيجان انتهاكا لوقف إطلاق النار بدعم من تركيا.


وأدانت قبرص ذلك التدخل غير المشروع، محملة أذربيجان مسئولية التصعيد الأخير، في الوقت الذي تعتبر فيه أذربيجان هجومها رد فعل على تصعيد جارتها ضدها، وفق ما ذكرت صحيفة سايبريس ميل القبرصية.


وأعلن رئيس البرلمان القبرصي ديميتريس سيلوريس اليوم الاثنين تضامن بلاده مع أرمينيا في مواجهة أذربيجان ومن ورائها تركيا، معربا عن تضامنه مع الشعب الأرميني وإدانته انتهاك أذربيجان لوقف إطلاق النار "المدعوم من تركيا".


وقال سيلوريس في بيان له اليوم "نحن ندعم كل عمل من شأنه أن يساهم في وقف تصعيد الصراع ويساعد عملية السلام في المنطقة ( ناجورني كاراباخ)".


وأضاف "أن تدخل أطراف ثالثة لا يساعد الوضع. بل على العكس من ذلك ، فهو يزيد من حدة التوتر ويقوض استقرار المنطقة وأمنها".


وخلص البيان للقول "لذلك فإننا ندعو إلى استئناف فوري لمحادثات السلام من خلال عملية التفاوض داخل مجموعة مينسك".


كما أدلى زعيم حزب ديكو، نيكولاس بابادوبولوس بتصريحات مؤيدة لأرمينيا.


وعقب اجتماع مع ممثلي نقابة العمال سيك ، انتقد بابادوبولوس تركيا "لتورطها في الصراع".


وقال: "أرمينيا ، مثل قبرص ، تخوض معركة ضد دولة لا تحترم القواعد وتنتهك كل مبادئ القوانين الدولية".


أضاف: يجب ألا نسمح لخطط تركيا المتعلقة بمنطقة ناجورنو كاراباخ بالنجاح. يجب أن تفرض أوروبا عقوبات على تركيا بسبب ما تفعله بأرمينيا، وكذلك لانتهاكها المستمر للحقوق السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ".


كما ندد وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس أمس الأحد بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.


وقال كريستودوليدس بعد محادثة هاتفية سابقة مع نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان: "ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وإنهاء الأعمال العدائية حتى تهدأ التوترات في أسرع وقت ممكن"، وأطلع الوزير الأرميني كريستودوليدس على آخر التطورات.
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