محافظ أسيوط يؤكد لرئيس الوزراء تقديم تسهيلات لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء – خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بعد مد مهلة تلقى طلبات التصالح حتى ٣١ أكتوبر القادم وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود، لافتا الى ان المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء سوف تفتح ابوابها لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وتسديد جدية التصالح 25 % من قيمة رسوم التصالح بصفة يومية مع استمرار العمل بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية .





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وشدد رئيس مجلس الوزراء – خلال الاجتماع – على ضرورة التأكيد على قبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له ، مشددا على كافة الاجهزة التنفيذية بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائى فضلا عن تكثيف المتابعة الميدانية لكافة المراكز التكنولوجية ومتابعة سير العمل .





كما أصدر رئيس الوزراء تكليفاته للمحافظين بحصر للاراضى املاك الدولة الغير مستغلة بعواصم المحافظات وذلك للبدء فى تطوير المناطق العشوائية بالعواصم الكبرى للمحافظات فضلا عن وضع مقترحات لمشروعات الكبارى والانفاق والمحاور داخل المحافظة للبدء فى تنفيذها واستكمال مشروعات التنمية المستدامة فضلا عن تحديد مساحات اراضى لاقامة مجمع للمصالح الحكومية بالمدن الجديدة لربطه بالحى الحكومى واعادة استغلال اماكن مديريات الخدمات الحكومية بالمحافظات .



