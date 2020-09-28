تركيا تعد لائحة اتهام ثانية لستة مشتبهين بقتل خاشقجي

ذكرت قناة "إن.تي.في"، ووسائل إعلام تركية أخرى، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة التركية أعدت لائحة اتهام ثانية ضد ستة مسؤولين سعوديين فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.





ولم تذكر التقارير ما إذا كان المشتبه بهم الستة من بين أولئك الذين حوكموا بالفعل غيابيا في محكمة اسطنبول بتهمة قتل خاشقجي.





وذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، إن اثنين من المشتبه بهم يواجهان تهمًا بالسجن المؤبد المشدد، في حين أن التهم الموجهة إلى الأربعة الآخرين تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.





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ورفض مكتب المدعي العام في اسطنبول الإدلاء بتعليق فوري على التقارير الإعلامية.

وقضت محكمة سعودية الشهر الجاري بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة و20 عاما بتهمة القتل، بعد أربعة أشهر من العفو عن أسرة خاشقجي لقتله والسماح بإلغاء أحكام الإعدام السابقة.





وشوهد خاشقجي، المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لآخر مرة في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، حيث ذهب للحصول على وثائق لزفافه الوشيك.





وبحسب ما ورد تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى ولم يتم العثور على رفاته.



