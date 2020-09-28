السعودية تقبض على خلية إرهابية من 10 أشخاص داخل مزرعة.. صور

نجحت قوات الأمن السعودية في الإطاحة بخلية إرهابية، حاولت تهديد الأمن والسلم داخل البلاد، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن أطاحت بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبا عسكريا كان من ضمنه كيفية صنع المتفجرات، داخل مواقع للحرس الثوري في إيران.





وضبط الأمن الخلية، بعدما قام بتحريات أمنية أسفرت عن تحديد هويات العناصر المتورطة، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منها وكرًا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".





وأسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.





وضبطت السلطات كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة.





والمضبوطات منها عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك وعدد (67) فتيل متفجر وعدد (51) صاعق متفجر كهربائي ومجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إليكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.





وعدد (5.28) كجم بارود ناعم وخشن وعدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية وعدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية وعدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية وعدد (4) أجهزة تنصت متطورة.





ونشرت السلطات السعودية صور المضبوطات مع الخلية الإرهابية الموالية لإيران، في المنزل والمزرعة.











