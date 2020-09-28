مصير الحاصل على رخصة بناء لأكثر من 4 أدوار؟.. الحكومة تحسم الجدل.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن تكليفات الرئيس السيسي كانت واضحة باستعجال الحكومة فى اصدار الاشتراطات الجديدة للبناء في مصر .





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك اجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء مع اللجنة الواضعة للاشتراطات الجديدة للبناء ".





وتابع نادر سعد:" توجيه من رئيس الوزراء بالسماح بالعودة الجزئية لحركة البناء في كل المحافظات وفق شروط وهي ان يكون الفرد حاصل على ترخيص بالبناء بالفعل قبل قرار وقف البناء، وان يكون قد شرع في البناء قبل قرار وقف البناء وألا يتجاوز استكمال البناء الدور الرابع ".





واكمل نادر سعد :" استكمال البناء بعد الدور الرابع لمن حصل على رخصة لأكثر من 4 أدوار يتم بعد اصدار الاشتراطات الجديدة للبناء".





وتابع نادر سعد:" اعتبارا من الغد يتم تنفيذ السماح بالعودة الجزئية لحركة البناء حتى الدور الرابع ".