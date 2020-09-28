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أخبار البلد

ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:40 م
ضبط 114 آيفون مهرب
ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد علي مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكروت الميمورى وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الإتصالات وقانون الصيدلة وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير .


فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر فى راكب مصري قادم من الإمارات يحاول الخروج من صالة الوصول وهو يدفع كرسيا متحركا يجلس عليه والده .


وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أي أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفى .


وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف نجاح لطفى ومصطفي فاضل مأمورى الضبط تحت إشراف أحمد سيد مشرف الصالة الخضراء لتفتيش الكرسى المتحرك وحقائب الراكبين، فتبين وجود 114 هاتفا محمولا ماركة آيفون و2080 كارت ميموري و 1050 قطعة من مستحضرات التجميل وأدوات الماكياج مخبأة داخل كرسى متحرك وداخل حقائبهما.


وتم الجرد وتحريز المضبوطات بلجنة من سامح زاهر ووائل عيد وأمير حسانين وأماني عبدالله باشراف خالد شعبان وحمدي حافظ نائبى مدير الإدارة .


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 89 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور
ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور
ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور
ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور
ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور
ضبط 114 آيفون مهرب وألف قطعة مستحضرات تجميل بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور
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