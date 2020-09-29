محمد عادل: المقاولون العرب يتعرض لحملة لتعطيل مسيرته

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن فريقه يتعرض لحملة؛ بسبب ملف عماد النحاس ورحيله للاهلي، مؤكدا ان ذلك يؤثر على اللاعبين.
وقال محمد عادل فتحي في تصريحاته لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية "صدى البلد"، هذه الأخبار تسبب ضغطا ولكن بمجهود اللاعبين وإصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.
وتابع:" لم نعلم من الذي تسبب في شائعة اصابة طاهر محمد طاهر بكورونا مؤكدا أن اللاعب سيشارك في مباراة الغد.
وأشار إلى أن جميع المسحات سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.