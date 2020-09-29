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رياضة

محمد عادل: المقاولون العرب يتعرض لحملة لتعطيل مسيرته

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
‎أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن فريقه يتعرض لحملة؛ بسبب ملف عماد النحاس ورحيله للاهلي، مؤكدا ان ذلك يؤثر على اللاعبين.

‎وقال محمد عادل فتحي في تصريحاته لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر فضائية "صدى البلد"،  هذه الأخبار تسبب ضغطا ولكن بمجهود اللاعبين  وإصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.

‎وتابع:" لم نعلم من الذي تسبب في شائعة اصابة طاهر محمد  طاهر بكورونا مؤكدا أن اللاعب سيشارك في مباراة الغد.

‎وأشار إلى أن جميع المسحات سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.
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