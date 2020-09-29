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بيوتنا وأرضنا غرقوا.. أهالي قرية دلهمو بالمنوفية يستغيثون من الفيضان.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:04 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال طه منصور، أحد أهالي قرية دلهمو بمحافظة المنوفية المتضررة بسبب ارتفاع منسوب النيل، إن جميع الفلاحين بالقرية متضررين تماما من زيادة منسوب النيل والجميع خسر محصوله هذا العام بسبب تلك المياه، موضحا أن هذه المياه لم تكن للمرة الأولى ولكنها للمرة الرابعة على التوالي.

وأضاف طه منصور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولي" ، أن زيادة المياه لم تكن وحدها سببا فى مشاكلنا بل بعد تلف المحصول الزراعي الخاص بنا يتم فرض زيادة فى قيمة إيجار هذه الاراضي المتضررة.

ونوه إلى أن الفيضان الخاص بنهر النيل قوي جدا هذا العام وقد أغرق جميع أراضي طرح النيل، ولم يترك شبرا واحدا لم ينل منه، والغرق جاء لما يزيد عن 10.000 فدان أرض زراعية، مشيرا إلى أن مياه الفيضان وصلت حتى المنازل وأصابت الجميع بأضرار كبيرة.

ومن جهته، أوضح حسني أبو الفتوح الأشموني، أحد اهالي دلهمو، أن الاهالي بالقرية ليس لهم مصدر رزق سوي الزراعة، مضيفا أنهم لا يعملون بشئ سواها، في أراضيهم، وهي أراضي طرح النيل، والتي تغرق كل عام بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل للمرة الرابعة على التوالي.

وأِشار إلى أن الجميع متضررون حتي الان فى قرية دلهمو وعلى الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة حتي يغيثونا مما نحن فيه، لان جميع المنازل والطرق فى القرية تم غرقها.
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