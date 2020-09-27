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تحذير 1000 أسرة في قنا من الغرق بفيضان النيل المحتمل .. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:49 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال أحمد عبد الخالق، مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة قنا، إنه تم تحذير 1000 أسرة تقيم على طرح النيل بالمحافظة من الغرق بسبب الفيضان المحتمل.

وأضاف «عبد الخالق» خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن محافظة قنا من أكبر المحافظات التى تتضرر بالسيول والفيضانات لأنها تقع شمال محافظة سوهاج، ومن الجنوب الأقصر، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الغرب محافظة الوادي الجديد.

وتابع مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة قنا، أن المحافظة تتخذ إجراءات كثيرة من الحد من مخاطر السيول والفيضانات الذي تدمر أعدادا كبيرة من البيوت والمنازل داخل المحافظة.

وأوضح أحمد عبد الخالق، أن هناك محافظات تضررت من الأزمة السابقة بسبب فيضان السودان، مشيرا إلى أنه من أول الإجراءات التي تتم قبل بدء موسم الفيضان هو أن يتم اجتماع فوري برئاسة المحافظ مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وأشار إلى أننا فى مرحلة ما قبل الأزمة، ولابد من مراجعة 3 أشياء أساسية هي مراجعة المعدات وصلاحيتها فى المحافظة، ومخرات السيول ومدي إستيعابها لكميات المياه التى يمكن أن تتعرض لها المحافظة، ومراجعة مهام الإغاثة داخل المحافظة.
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