محافظ البحيرة يكرم أوائل الثانوية العامة وبائعة الأحذية في احتفالات العيد القومي

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، دعمه ورعايته للطلبة والطالبات المتفوقين علميًا وحرصه على تكريم المتفوقين من أبناء المحافظة لتحفيزهم على استمرار مسيرة التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم من أجل تحقيق نهضة وتقدم للمحافظة فى كافة المجالات.

وأشار محافظ البحيرة، إلى الجهود المبذولة لدعم ورعاية المتفوقين علميًا، مؤكدًا أن يتم توفير كل الإمكانات والوسائل التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية لتخريج جيل قادر على إستكمال مسيرة التنمية وتحمل مسئوليات المستقبل وإحداث نهضة حقيقية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال تكريمه بقصر ثقافة دمنهور للطلبة الأوائل فى إمتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والتعليم الفني هذا العام والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تكريم الطالبة المشهورة إعلاميا ببائعة الأحذية التي التحقت بكلية الطب، وذلك ضمن الاحتفالية التى تم تنظيمها بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وأعرب المحافظ عن فخره وإعتزازه بتكريم المتفوقين من الطلبة والطالبات، وانهم نماذج مشرفة للمحافظة ادخلت الفرحة على قلوب أسرهم وذويهم، مشيدًا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة والدفع بأبنائهم نحو التفوق

وقدم المحافظ شهادات تقدير وبمبالغ مالية للطلبة المتفوقين لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق و لكى يكونوا قدوة حسنة ونموذج مشرف لأقرانهم من الطلبة والطالبات، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم في حياتهم الدراسية المستقبلية، حيث أن هذا التفوق يعتبر بداية لتحقيق طموحات أكبر لبناء حياة علمية ناجحة.

كما حثهم على مواصلة وإستثمار نبوغهم فى خدمة وطنهم ومحافظتهم فى كافة المجالات، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم .

شهد الإحتفالية ، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد ، والعقيد شريف عبد الباري المستشار العسكري للمحافظة ،ود احمد درويش رئيس الإدارة المركزية لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ود محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم ود ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة و الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الازهرية ورؤساء الوحدات المحلية واعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأهالى وأُسر الطلبة المكرمين.

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