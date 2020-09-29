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فن

تامرعاشور يقترب من مليون مشاهدة بـ معلش أصلي مدلعها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حققت أغنية "معلش أصلي مدلعها" للمطرب تامر عاشور، 623,924  ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرحها منذ 4 أيام.

"معلش أصلي مدلعها"  كلمات: صابر كمال، ألحان: بلال سرور، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، طبله: احمد العيادي، جيتار: مصطفي اصلان ،قانون: ماجد سرور، أكورديون: وائل النجار، بيز جيتار: بباوي رأفت، كمان: محمد مدحت، رق: هشام العربي.



وكان تامر عاشور، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".

وعلى صعيد اخر، شارك تامر عاشور في الاحتفال بالعيد الوطني السعودي من خلال احياء حفل في جدة. 
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