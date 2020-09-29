بعد تألقها في أحدث جلسة تصوير لها.. الجمهور يطارد ليلى علوي

تصدرت النجمة ليلى علوى مؤشر بحث جوجل "الأكثر بحثا فى الساعات القليلة الماضية"، وذلك بعد ظهورها بأحدث جلسة تصوير لها بعدسة المصور خالد فضة.
وقامت ليلى علوي بنشر الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ووجهت ليلى علوي رسالة تفاؤلية إلى جمهورها تتماشى مع طبيعة جلسة التصوير التي تعتمد على الطبيعة :"عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة ؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا .. نعمة الهوا والخضرة والماية .. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان ".
وأضافت:" واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة .. إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".
جدير بالذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان 2020
وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.