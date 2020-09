أماكن ساحرة وجو رباني.. ليلى علوي تدعم السياحة: مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات.. شاهد

View this post on Instagram

بلدنا طول عمرها حضن كبير لكل شعوب العالم وشعبها اكتر شعب مرحب ومضياف ممكن تقابله .. مصر أصل الدنيا ومهد الحضارات .. ولأن اللي فيها مش ف غيرها .. كوكتيل كبير وغني وصاخب من الأماكن الأثرية والسياحية من عصور وحضارات وحقب مختلفة ومتنوعة على مر العهود .. أماكن طبيعية ساحرة وجو رباني مفيش زيه ف الدنيا..بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بادعوكم كلكم مصريين وعرب ومن كل شعوب العالم انكم تزورا مصر وتستمتعوا بسحرها وشمسها ونيلها وحضارتها وروحها اللي بتميزها عن أحلى أماكن الدنيا .🇪🇬 #ليلى_علوي #يوم_السياحة_العالمي #tourismnationalday #thisisegypt