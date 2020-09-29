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رياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:13 ص
شعار الدوري المصري
شعار الدوري المصري
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عمرو الحلواني
تستأنف اليوم الثلاثاء، لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القددم بإقامة 4 مباريات من العيار الثقيل تجمع كلا من المقاولون العرب أمام نادي مصر وإنبي مع مصر للمقاصة وبيراميدز أمام الاتحاد السكندري .

ومن المقرر أن تنطلق مباريات اليوم بمواجهة تجمع المقاولون العرب أمام نادي مصر بملعب الجبل الأخضر فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

وفى تمام الساعة الخامسة والنصف يلعب إنبي مع مصر للمقاصة بملعب بتروسبورت ، وتختتم لقاءات الجولة بمواجهة قوية تجمع كلا من بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بملعب الدفاع الجوى .

ومن المقرر أن تنقل أحداث المباريات الثلاث عبر قناتى أون تايم سبورت 1 ، وأون تايم سبورت 2 .

كان الأهلى نجح فى الفوز على طنطا فى الجولة الـ 30 ، وفاز الزمالك على الجونة  ، وتغلب الإسماعيلى على طلائع الجيش ، وفاز وادى دجلة على الإنتاج الحربي ، وانتصر سموحة على حرس الحدود .

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