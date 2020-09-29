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أخبار العالم

بومبيو يزور قاعدة بحرية أمريكية في جزيرة كريت باليونان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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أ ش أ
 زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قاعدة بحرية أمريكية في خليج (سودا) بجزيرة كريت جنوب اليونان اليوم /الثلاثاء/ وذلك في اليوم الثاني من زيارته إلى البلاد.
ومن المقرر أن يجري بومبيو، الذي وصل إلى جزيرة كريت الليلة الماضية، محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح اليوم بعد زيارته لخليج سودا وفرقاطة يونانية، حسبما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.
كان بومبيو قد بدأ جولته الإقليمية التي تستمر خمسة أيام من مدينة سالونيك شمال اليونان، حيث التقى بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وناقشا قضايا من بينها التصعيد الحاد الأخير في التوترات بين اليونان وتركيا في شرق المتوسط.
وقال بومبيو إن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة النزاع المضطرب بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة بين الجارتين وحلفاء الناتو.
وقال الجانبان - في بيان مشترك عقب الاجتماع في سالونيك - إن الولايات المتحدة واليونان "كررا التزامهما بتعزيز تعاونهما الوثيق كحليفين في الناتو، باستخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة لهما، من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع".
كان وزير الخارجية الأمريكي قد زار أثينا في أكتوبر الماضي، ووقع اتفاقية تعاون دفاعي منقحة مع اليونان نصت على زيادة النشاط المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وحلف شمال الأطلسي في 3 مواقع في اليونان بالإضافة إلى زيادة البنية التحتية وأعمال تطوير أخرى في خليج سودا.


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