اليوم آخر موعد للتقديم لوظائف بنك مصر.. التفاصيل والشروط وطرق التقديم

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المسمى الوظيفي: محلل ائتماني – القاهرة

المستوى الوظيفي: تنفيذى

المحافظة: القاهرة

القطاع: الادارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة

الوصف الوظيفي: القيام بعمل التحليلات الائتمانية للعملاء من الشركات والتي يتم رفعها لسلطة اعتماد منح التسهيلات الائتمانية





- شروط الوظيفة: خريجي احدى الجامعات او اكاديمية السادات او الاكاديمية البحرية -والمعهد الكندي العالي





• دفعات التخرج من 2016 الى 2020

• بكالوريوس تجارة (لغة انجليزية) تخصص محاسبة، ادارة اعمال، اقتصاد، احصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التامين، العلوم الاكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشئات مالية تسويق.





• لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما

• تقدير عام جيد علي الاقل

•اجادة حزمة البرامج المكتبية " MS Office”

• اجادة مهارات التواصل الفعال

* ان يكون المتقدم خريج مدارس لغات

• يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة من واقع بطاقة الرقم القومي

• الا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر

المسئوليات: إعداد مذكرات المقترحات الائتمانية والتحليل المالي للقوائم المالية للعملاء من الشركات.

• المساهمة في تحقيق الأهداف السنوية للإدارة.

• مسئولية إدارة العلاقة لعدد 5 عملاء على الاقل من الشركات.

• المساهمة في إعداد التحليل والتوقع العلمي والتوقعات المالية على أسس سليمة لمتابعة القدرة علي دفع المستحقات والالتزامات علي المدى المتوسط او الطويل.

• المساهمة في تنفيذ الدراسات المالية والسوقية التفصيلية والدقيقة وذلك لتقييم الدراسة المالية وتحديد الوضع المالي وتحديد الوضع السوقي للعملاء الحاليين أو المتوقعين.

• المساهمة في زيادة المحفظة الائتمانية للبنك من خلال جذب عملاء جدد.

• حضور عملية إجراء مكالمات ومحادثات وزيارات واجتماعات رؤساؤه مع العملاء.

• إعداد ملخص المكالمات التليفونية للعملاء والزيارات أو الاجتماعات التي عقدت مع العملاء لتلخيص النقاط الرئيسية التي تم مناقشتها أثناء المكالمات والزيارات أو الاجتماعات.

• إعداد المقترحات الائتمانية والخاصة بمنح تسهيلات ائتمانية والشروط والبنود الواردة بها.

• القيام بمراجعة عقود التمويل والمعاملات وإعداد المذكرات الخاصة بتمويل العقود والعمليات الخاصة والتعديلات في شروط وبنود التسهيلات الممنوحة.

•القيام بمراجعة عقود التمويل/التسهيل و التأكد من توافقها مع الموافقات الصادرة من اللجان المختصة.

• المتابعة الدورية لجميع حسابات العملاء للتأكد من الالتزام بشروط وبنود الحدود الائتمانية.

• تنظيم وتحديث الدوري للملفات والتأكد من وجود أحدث القوائم المالية بها و تقارير البنك المركزي والبيانات الائتمانية والتسجيل التجاري بالإضافة لكل المستندات اللازمة.

• إعداد التحليلات الائتمانية الدورية للتأكد وتقييم الجدارة الائتمانية و جدوى استمرار منح الائتمان

• جمع البيانات المبدئية لقطاع واحد من القطاعات الاقتصادية ومساعدة رئيسه لتحويل هذه البيانات إلي معلومات تفيد في إعداد الدراسات السوقية.

• إعداد جميع المذكرات الائتمانية الداخلية الخاصة بحسابات العملاء المسئول عنها مرؤوسيه.

• إعداد المراسلات والمخاطبات للعملاء من الشركات والهيئات المالية والقانونية.

• تحويل القوائم المالية المعتمدة من المراجعين إلي النموذج الموحد المستخدم بالبنك لأجراء التحليل النسبي لها لكل العملاء.

• دراسة ملاحظات المراجعين علي القوائم المالية المقدمة والتي يمكن أن تؤثر علي كفاءة التحليل المالي لها







المسمى الوظيفي: مسؤول مخاطر ائتمان الشركات الكبيره - القاهره المستوى الوظيفي: تنفيذى المحافظة: القاهرة القطاع: جهاز المخاطر شروط الوظيفة: خريجي احدى الجامعات او اكاديمية السادات او الاكاديمية البحرية -والمعهد الكندي العالي

• دفعات التخرج من 2016 الى 2020 • بكالوريوس تجارة (لغة انجليزية) تخصص محاسبة , ادارة اعمال , اقتصاد ,احصاء, بنوك , تجارة خارجية , علاقات دولية, تجارة دولية , تسويق , تجارة وإدارة المهمات , تمويل واستثمار, التامين , العلوم الاكتوارية , العلوم السياسية , الموارد البشرية , أسواق ومنشئات مالية تسويق • لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما • تقدير عام جيد علي الاقل •اجادة حزمة البرامج المكتبية " MS Office” • اجادة مهارات التواصل الفعال • اجادة اللغة الانجليزية اجادة تامة •ان يكون المتقدم خريج مدارس لغات • يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة من واقع بطاقة الرقم القومي • الا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر

المسئوليات: 1- اعداد مذكرة دارة مخاطر الائتمان المستقلة والتي تتضمن توصية إدارة المخاطر بإعادة هيكلة للحدود الائتمانية والحد من المخاطر ومعدل العائد المعدل طبقًا لدرجة المخاطر وذلك قبل العرض على اللجنة المختصة باتخاذ القرار الائتماني النهائي. 2- مراجعة القوائم المالية لعملاء الائتمان عند العرض والتحقق من صحة تبويب تلك القوائم على نموذج تقييم درجة الجدارة الائتمانية. 3- المراجعة الفنية للاحتياج التمويلي للعميل في ظل الظروف الحالية والمستقبلية للعميل. 4- دراسة كافة المخاطر التي قد يتعرض لها العميل من ناحية مخاطر الاعمال والمخاطر الاستراتيجية اثناء دورة النشاط وكيفية الحد من تأثير تلك المخاطر على مصرفنا وتجويد الضمانات.



