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محافظات

محافظ دمياط تطالب الوحدات المحلية بالجاهزية لفصل الشتاء

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، حالة الاستعداد القصوى  لفصل الشتاء هذا العام ، ولمواجهة هطول الامطار بقيام جميع الوحدات المحلية بتسليك البالوعات وصيانة البالوعات القديمة واحلالها وتبديل بعضها بأخرى.

وأكدت عوض خلال اجتماعها مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية ،اليوم، بالمجلس التنفيذي للمحافظة ، على ضرورة جاهزية جميع الوحدات المحلية لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ كافة الاحتياطات الازمة في حالة هطول الأمطار أو السيول .


وشددت على ضرورة قيام عمال الصرف الصحي بتسليك البالوعات بمختلف أنحاء المحافظة وتبديل التالف منها ببالوعات جديدة  وكذلك التعامل مع اي أزمات قد تحدث خلال نوات فصل الشتاء  وتشغيل سيارات شفط مياه الأمطار لإزالة هذه التجمعات من الشوارع.

 وجهت محافظ دمياط ، تعليماتها الى جميع مسؤولي القطاعات الخدمية والمرافق بضرورة الإسراع فى الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية ، والتعامل مع أية موقف طارئ بشكل فورى، وكذا المضى قدمًا فى مراجعة جميع التدابير المُتعلقة بتلك الخطة لتلافى أى ملاحظات حدثت خلال الأعوام الماضية.

 مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفورى مع شكواهم ومتطلباتهم.

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