محافظ دمياط تطالب الوحدات المحلية بالجاهزية لفصل الشتاء





وأكدت عوض خلال اجتماعها مع رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية ،اليوم، بالمجلس التنفيذي للمحافظة ، على ضرورة جاهزية جميع الوحدات المحلية لاستقبال فصل الشتاء واتخاذ كافة الاحتياطات الازمة في حالة هطول الأمطار أو السيول .







