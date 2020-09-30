فيديوجراف.. بابجي تضرب من جديد.. والأزهر يحذر

بعد تزايد ضحايا لعبة بابجي الإلكترونية التي تسببت في وفاة أكثر من طفلة بالسكتة القلبية، نتيجة قضاء معظم ساعات اليوم في لعبها من خلال الهواتف الذكية، خرج مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية مكررًا تحذيره منها.

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وقال الأزهر إن هذه اللعبة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها للأسف تستخدِم أساليبَ نفسيةً معقَّدةً تحرض على إزهاق الروح من خلال القتل، وتجتذب اللعبة محبي المغامرة وعاشقي الألعاب الإلكترونية لأنها تستغل لديهم عامل المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى.









ونستعرض المزيد عن تحذير الأزهر من لعبة بابجي والعديد من النصائح التي نشرها لتوعية الأهل في رعاية أبنائهم من خلال الفيديوجراف التالي: